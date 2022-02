L’ombra di un nuovo virus in Europa: ecco cos’è la febbre di Lassa

La febbre di Lassa è una malattia causata da un virus “parente” dell’Ebola e nel Regno Unito sono appena stati accertati due casi.

Due casi accertati nel Regno Unito e la preoccupazione di un nuovo virus è già una realtà. La malattia si chiama febbre di Lassa ed è una patologia causata da un virus “parente” dell’Ebola. I due contagi corrispondono a due persone infettate dopo un viaggio in Africa Occidentale. Una delle due sta bene ed è completamente guarita, l’altra è ancora in fase di ricovero. In più, c’è un terzo sospetto di contagi: la persona in questione – ricoverata in una struttura specializzata nel trattamento di malattie infettive e tropicali – mostra tutti i sintomi della febbre di Lassa ma la sua positività al virus non è ancora stata confermata. Ma cos’è la febbre di Lassa e perché fa paura?

Cos’è la febbre di Lassa

La febbre di Lassa prende il nome dall’omonima città della Nigeria in cui, nel 1969, due infermiere missionarie contrassero il virus e morirono a causa di quell’infezione ancora sconosciuta all’epoca. Si tratta di una patologia emorragica acuta, il cui virus è a Rna. Questo vuol dire che può scatenare emorragie interne a più organi. Tuttavia il virus che provoca la febbre di Lassa e meno letale e meno contagioso dell’Ebola, tanto che in diversi Paesi dell’Africa Occidentale è considerato un virus endemico. Il basso livello di contagiosità, inoltre, la rende una malattia meno preoccupante per il timore di una diffusione capillare ed esponenziale. Il virus a Rna che la causa infatti appartiene alla famiglia degli Arenaviridae ed è diffuso prevalentemente in Africa. I casi di importazione nel resto del mondo sono rari e riguardano quasi solamente soggetti particolarmente a rischio, come dottori e altri operatori sanitari. Le principali cause di contagio sono l’esposizione a cibo o oggetti ricoperti da urina o feci di ratto, oppure l’infezione da fluidi corporei.

La letalità della febbre di Lassa

Otto persone su dieci, cioè l’80 per cento, sviluppano una malattia lieve o asintomatica. Il restante 20 per cento invece può contrarre diversi sintomi: dalla febbre all’affaticamento fisico, passando per vomito, mal di testa, dolori addominali. E ancora, nausea o diarrea. L’incubazione del virus può durare fino a 21 giorni. Le persone che sviluppano sintomi più gravi possono manifestare anche edema del volto e del collo, insufficienza respiratoria, versamento pleurico e pericardico, proteinuria, encefalopatia, sanguinamento delle mucose. Ma anche ipotensione, shock e, nella fase della convalescenza, ipoacusia. Il tasso di mortalità della febbre di Lassa è minore dell’1 per cento, quando c’è regolare accesso alle cure (ossigeno, antivirali e farmaci per la pressione sanguigna). In caso contrario, la letalità può salire fino al 20 per cento.

Il rischio di diffusione del virus in Europa

“Si tratta di un’infezione che non si diffonde facilmente tra le persone, il rischio complessivo per il pubblico è molto basso“, ha spiegato il capo consigliere medico dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito Susan Hopkins. Nessuna preoccupazione, dunque, secondo i sanitari del Regno Unito. Poi ha aggiunto Hopkins: “Stiamo contattando chi ha avuto contatti stretti con i casi prima della conferma della loro infezione, per fornire valutazioni e supporti adeguati”.