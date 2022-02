Accoltellato un 24enne durante una rissa a Roma: è in gravi condizioni

A trovare il giovane in una pozza di sangue la polizia arrivata sul posto: gli altri partecipanti alla rissa si erano già dileguati.

Otto le persone coinvolte in una rissa in zona Castro Pretorio, a Roma, a pochi metri dalla stazione Termini. È successo ieri sera, mercoledì 9 febbraio, ma quando le forze dell’ordine sono intervenute, ormai era troppo tardi. Un 24enne che ha partecipato allo scontro fisico è stato accoltellato e ora è ricoverato in gravi condizioni.

Che cosa è successo a Roma

Tutto è successo in un breve lasso di tempo. Prima piazza dell’Indipendenza si è riempita dell’agitazione e delle urla tipiche che precedono un litigio crescente, poi le sirene della volante della Polizia hanno preso il sopravvento sul caos e hanno spento gli altri rumori. A quel punto è stato un fuggi fuggi generale, fino al ritorno del silenzio.

L’intervento della Polizia

Al suono delle volanti, gli otto partecipantisi sono dileguati in ogni direzione. Nella piazza vicina alla stazione è rimasto solo il giovane di 24 anni ferito da una lama, steso per terra in una pozza di sangue. La lotta da strada, secondo una prima ricostruzione degli agenti, sarebbe iniziata intorno alle ore 19. Appena ricevuta la segnalazione di una rissa, la Polizia si è precipitata sul posto.

I soccorsi

Era troppo tardi. Il giovane accoltellato è stato soccorso dagli operatori del 118, è stato medicato immediatamente per poi essere ricoverato in prognosi riservata al policlinico Umberto I. Attualmente le sue condizioni sono gravi. Anche per questo al momento i poliziotti stanno lavorando per riuscire a identificare le altre persone che hanno partecipato alla furiosa rissa romana.

Il lavoro di ricostruzione dei fatti

Un elemento fondamentale potrebbero essere i video delle telecamere della zona, che potrebbero aver ripreso quanto accaduto. Gli agenti che indagano, per ora non escludono nessun movente. Il primo ricercato è l’aggressore, vale a dire colui che materialmente ha sferrato le coltellate.