Covid, dal 21 febbraio Usa pronti a distribuire vaccini ai bambini sotto 5 anni

Manca solo l’autorizzazione della FDA, poi partirà la distribuzione di 10 milioni dosi secondo un programma in tre fasi.

Già dal 21 febbraio potrebbe partire negli la distribuzione dei vaccini anti Covid per i bambini sotto i 5 anni. Sebbene non vi sia ancora l’approvazione formale per questa fascia d’età, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno già avvisato le autorità sanitarie degli stati che per il 21 febbraio potrebbero già ricevere i primi carichi di vaccini, riporta l’emittente Cnbc.

Non appena la Food and Drug administration avrà autorizzato la dose ridotta da 3 microgrammi di vaccino Pfizer prevista per i bimbi di età compresa fra i sei mesi e i quattro anni, i Cdc avvieranno la distribuzione di 10 milioni di dosi con un programma in tre fasi.