Riforma Giustizia, stretta su numero di magistrati fuori ruolo

Sono 200 i magistrati fuori ruolo: toghe che non svolgono funzioni giudiziarie. Con la riforma della Giustizia si vuole ridurne il numero.

In arrivo sul tavolo del Consiglio dei ministri la bozza di riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario. Un principio delega della bozza è la riduzione del numero massimo dei magistrati fuori ruolo (oggi 200). Successivamente andrà stabilito, coi decreti attuativi, a quanto ammonterà il nuovo numero ridotto dei magistrati fuori ruolo. Inoltre bisognerà indicare con chiarezza quali siano gli incarichi per cui sarà previsto il fuori ruolo e quali invece quelli per cui andrà prevista l’aspettativa.

Secondo le previsioni contenute nella bozza, un magistrato non potrà andare fuori ruolo prima di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali e se dovesse rimanere una posizione scoperta nell’ufficio di appartenenza. In più non dovrà passare un periodo di tempo tra un incarico di fuori ruolo e l’altro. Il limite massimo è stato fissato a dieci anni.