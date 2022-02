Meteo DOMANI sabato 12 febbraio | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani sabato previsioni meteo del 12 febbraio . Al nord cieli prevalentemente coperti. Al centro addensamenti in aumento. Al sud prevalentemente coperto. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 12 febbraio.

Nord:

Residui addensamenti compatti sui rilievi alpini e prealpini occidentali, con deboli nevicate sparse oltre gli 800 metri; bel tempo sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Molte nubi compatte sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna con deboli piogge sparse, e qualche nevicata sull’appennino oltre gli 800 metri; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Iniziali addensamenti compatti su Molise e Puglia garganica, in estensione dal tardo mattino al resto delle regioni adriatiche e dal tardo pomeriggio anche al resto del meridione, con deboli piogge sparse; estese velature sul resto del meridione.

Temperature:

Minime in diminuzione sulle regioni alpine e sull’appennino, stazionarie o in lieve aumento sul resto del paese; massime in diminuzione al nord-ovest, paese. Emilia-romagna, restanti aree alpine e prealpine, restanti regioni adriatiche e parte orientale delle due isole maggiori, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

In generale deboli dai quadranti orientali, tendenti a divenire moderati da nord sul ponente ligure.

Mari:

Da mossi a molto mossi mar ligure e mare di Sardegna; mosso l’adriatico; da poco mossi a mossi i restanti mari.