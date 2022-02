Ucraina, l’allarme di Biden: “Americani via subito, crescenti minacce militari della Russia”

Ucraina, l’allarme del presidente Biden: “Le cose potrebbero precipitare rapidamente. I cittadini americani vadano via subito”. Crescono la tensione e le “minacce militari della Russia”.

Nella mattinata di oggi, giovedì 11 febbraio, il presidente Joe Biden ha esortato gli americani in Ucraina a lasciare immediatamente il paese, avvertendo che “le cose potrebbero precipitare rapidamente” nella regione. “I cittadini americani dovrebbero andarsene ora”, ha detto Biden nell’ultima intervista condotta da Lester Holt, di NBC News. Biden ha tuttavia aggiunto che il presidente russo Vladimir Putin “è abbastanza intelligente da non fare niente che possa avere un impatto negativo sui cittadini americani”.

Via gli americani dall’Ucraina, “crescenti minacce militari”

Riferendosi alla Russia, che ha ammassato le sue truppe al confine con l’Ucraina, nel suo intervento Biden è stato chiarissimo: “Non è che abbiamo a che fare con un’organizzazione terroristica. Abbiamo a che fare con uno dei più grandi eserciti del mondo. È una situazione molto diversa, e le cose potrebbero precipitare rapidamente”.

Sempre durante l’intervista per NBC News, il presidente ha spiegato l’intenzione non è quella di inviare truppe statunitensi per “salvare” gli americani che tentano di uscire dall’Ucraina, spiegando che non esiste scenario in grado di far scattare un’eventuale evacuazione. Questo perché “il conflitto diventa una guerra mondiale quando gli americani e la Russia iniziano a spararsi l’un l’altro“. Per questo motivo, se il presidente russo Vladimir Putin è “abbastanza sciocco da entrare con le sue truppe nel Paese, dovrebbe essere abbastanza intelligente da non fare nulla che possa avere un impatto negativo sui cittadini americani”, ha poi incalzato.

LEGGI ANCHE: Medio Oriente, Berlino: israeliani e palestinesi riprendano a parlare di pace

Ad ogni modo, pare che la Casa Bianca abbia in verità già approvato un piano, con quasi 2.000 soldati inviati in Polonia, per aiutare gli americani che potrebbero tentare di evacuare l’Ucraina, nel caso in cui venisse invasa dalla Russia. A riferirlo, spiega la CNN, sarebbero stati due funzionari statunitensi vicini alla questione. Le forze statunitensi, si ricorda, non sono attualmente autorizzate ad entrare in Ucraina in caso di guerra, e non sarebbe perciò possibile condurre pacificamente delle operazione di evacuazioni simili a quelle effettuate in Afghanistan la scorsa estate.

LEGGI ANCHE: Nessuna strage di Covid in Africa nonostante il 10 per cento di vaccinati, e in molti iniziano a chiedersi il motivo

Per questo motivo, il piano approvato dalla Casa Bianca che le truppe dall’82a divisione dovranno iniziare a a creare aree di elaborazione e rifugi temporanei all’interno della Polonia, in prossimità del confine con l’Ucraina. Le strutture non sono state ancora costruite, ma uno dei funzionari della difesa ha spiegato che verranno alzate non appena le truppe statunitensi arriveranno nel Paese. Alla luce di ciò, il Dipartimento di Stato americano ha rilanciato l’avvertimento anche a tutti gli americani intenzionati a recarsi in Ucraina, sconsigliando il viaggio “a causa delle crescenti minacce dell’azione militare russa”.