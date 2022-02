Bollettino coronavirus 12 febbraio: i primi dati

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 12 febbraio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covd-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 12 febbraio 2022, l’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

Nel Lazio, 7.114 nuovi contagi e 12 i decessi

“Oggi nel Lazio, su 17.505 tamponi molecolari e 45.126 tamponi antigenici per un totale di 62.631 tamponi, si registrano 7.114 nuovi casi positivi (+392), sono 12 i decessi (-12), 1.941 i ricoverati (-48), 179 le terapie intensive (-5) e 13.241 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,3%. I casi a Roma città sono a quota 3.333. I guariti rappresentano il doppio dei nuovi casi positivi e prosegue il calo dei ricoveri”. Lo comunica, in una nota, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

In Emilia-Romagna prosegue il calo dei ricoveri, 27 morti

Quasi 5mila casi di positività al Coronavirus sono stati individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di quasi 32mila tamponi. Si contano ancora 27 morti, di età compresa fra 68 e 97 anni, mentre si conferma il trend di calo dei ricoveri già osservato negli ultimi giorni. Il 97,8% dei casi attualmente attivi che dopo settimane sono scesi sotto i centomila (98.481) sono in isolamento domiciliare. In terapia intensiva, invece, ci sono 126 pazienti (sei in meno di ieri), circa la metà dei quali non vaccinati. Negli altri reparti Covid, invece, ci sono 2.087 degenti (-59)

In Toscana, altri 20 morti e 3.738 nuovi positivi

Sempre alto il numero dei morti in Toscana per il Covid: sono stati 20 in un giorno secondo il report della Regione delle 24 ore. Ci sono state vittime in tutte le province tra cui Pisa con tre deceduti ha superato i 900 decessi dall’inizio della pandemia (903). In totale la Toscana ha subito finora la perdita di 8.607 persone, di cui 112 residenti fuori regione, a causa della pandemia. Nelle stesse 24 ore ci sono stati altri 3.738 nuovi positivi (età media 38 anni) che portano il totale dei positivi a 811.708 (+0,5% sul totale del giorno precedente). I guariti crescono dell’1,5% e raggiungono quota 723.629 (89,1% dei casi totali). Le ultime persone dichiarate guarite in un giorno perché hanno avuto il tampone negativo sono state 10.514. Gli attualmente positivi sono oggi 79.472, -7,9% su ieri. Tra loro i ricoverati sono 1.245 (-21 su ieri il saldo tra ingressi e uscite negli ospedali tra i pazienti Covid, pari al -1,7%) di cui 90 in terapia intensiva (-1 il saldo, pari al -1,1%). Altre 78.227 persone positive sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-6.775 su ieri pari al -8%). Ci sono ancora 26.550 persone in quarantena domiciliare (-4.187 unità su ieri, pari al -13,6%) anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

