Ragazzo di 15 anni massacra i suoi familiari dopo litigio per brutti voti

Da quanto si ipotizza, il triplice delitto potrebbe essere nato a causa di un violento litigio tra il ragazzo e sua madre

Un ragazzo di 15 anni è finito in manette a Elche, in Spagna, poiché considerato presunto killer dei suoi genitori e del fratello di 10 anni, dopo una lite per dei brutti voti presi a scuola. È quanto ha comunicato la polizia. Il triplice delitto è occorso in una casa nel quartiere di Algoda, a Elche.

Tutto potrebbe essere scaturito, secondo le ipotesi degli investigatori, da una violenta lite tra la madre e il ragazzo. La donna aveva deciso di togliere il Wi Fi al figlio perché non voleva fare i compiti.

Il ragazzino si è impossessato di un fucile e ha assassinato sua madre, sparando, in seguito, anche al padre e al fratello. Pare che il presunto killer sia rimasto in casa con i tre cadaveri per diversi giorni finché non ha deciso di confessare l’omicidio ai suoi parenti, che gli hanno chiesto il perché non vi fossero i suoi genitori.