Ucraina, Cia: «Mosca potrebbe attaccare mercoledì»

Venti di guerra spirano sul confine tra Russia e Ucraina. Oggi telefonata tra Biden e Putin per un colloquio sulla crisi.

La Cia teme che l’attacco russo all’Ucraina possa essere lanciato nel corso della prossima settimana. Lo riporta der Spiegel, secondo il quale gli Usa avrebbero avvisato gli alleati di prepararsi a una potenziale aggressione militare per mercoledì 16 febbraio.

L’invasione russa prevista per il 16 febbraio

Stando alle informazioni del settimanale tedesco, nel corso della giornata di oggi i servizi segreti Usa e i militari americani avrebbero informato il governo tedesco e altri stati membri della Nato. A detta di diversi diplomatici e militari, i servizi avrebbero trasmesso diversi dettagli. «Sarebbero state descritte le rotte concrete dell’invasione russa, le singole unità russe e i compiti che dovrebbero assumere. Come data per una possibile inizio dell’invasione viene indicato il 16 febbraio», riferisce lo Spiegel. A Berlino non c’è però certezza sull’imminenza dell’attacco: un’aggressione militare a metà del mese di febbraio era ritenuta plausibile già da tempo, prosegue il magazine. «Insider ritengono anche possibile che gli Usa abbiano diramato le informazioni per silurare i piani di attacco della Russia», termina.

LEGGI ANCHE -> La distanza con Putin e sul perché Macron non ha voluto fare il tampone

Nel frattempo oggi Joe Biden e Vladimir Putin si sentiranno telefonicamente: a confermare il colloquio è stata la Casa Bianca precisando che la Russia aveva proposto la giornata di lunedì per la telefonata, ma la Casa Bianca aveva rilanciato per sabato e infine i russi hanno accettato.

LEGGI ANCHE -> Primo morto in UK a causa del virus simile all’Ebola

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha dichiarato che arrivano segnali di una possibile escalation in Ucraina da parte di Mosca. «Continuiamo a vedere segnali molto preoccupanti di un’escalation della Russia, come l’arrivo di nuove truppe al confine con l’Ucraina», ha affermato durante una conferenza stampa dalle Fiji.