Studentesse molestate, indagato prof del liceo

Sotto accusa l’insegnante di matematica e fisica di un liceo nel Cosentino. Ma potrebbe non essere stato il solo ad aver allungato le mani.

La procura della Repubblica di Cosenza ha indagato una prima persona per le molestie patite dalle studentesse del liceo scientifico Valentini-Majorana di Castrolibero. Si tratta del professor Angelo Bastone, docente di matematica e fisica. L’indagine però potrebbe estendersi fino a coinvolgere anche altri professori. Venerdì, nel frattempo, un’altra ex studentessa dell’istituto ha denunciato alla polizia di è essere stata molestata dall’insegnante attualmente indagato.

Nella giornata di venerdì c’è stato un colloquio tra gli ispettori ministeriali venerdì e gli studenti, che hanno confermato la loro intenzione di proseguire con la protesta fino a quando non sarà fatta luce su tutti i casi di molestie subite da ex alunni e studentesse. I ragazzi hanno però comunicato che a partire da lunedì cominceranno a seguire una serie di corsi all’aperto, tenuti dagli insegnanti che si sono resi disponibili, proprio per non perdere altre ore di lezioni, specialmente in prospettiva degli esami finali.

Anche altri docenti potrebbero finire nel registro degli indagati

Sempre venerdì la vicenda delle molestie nel liceo di Castrolibero è stata oggetto di interpellanze del governo. L’iniziativa è partita dall’ex presidente della Camera Laura Boldrini e dalla collega parlamentare Cecilia D’Elia (PD). Immediata la risposta del Governo, giunta attraverso il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso: «Chi ha sbagliato deve pagare — ha dichiarato Sasso — e se davvero c’è qualcuno, come temo ci sia, ma aspettiamo l’esito delle ispezioni, che ha usato violenze fisiche o verbali nei confronti degli studenti, vi assicuro che faremo in modo che venga cacciato per sempre dalle nostre scuole».

Nei giorni scorsi i carabinieri si sono presentati nell’istituto andandosene alcune ore dopo aver requisito documenti e fascicoli relativi all’attività del professor Angelo Bastone. L’insegnante, separato e con due figli, diversi anni fa era stato allontanato da una scuola di Acri perché aveva avuto una relazione sentimentale con una studentessa. A quanto si sa sarebbe solo l’inizio dell’indagine della procura di Cosenza, coordinata dal procuratore Mario Spagnuolo e affidata al pool di magistrati che si occupa di violenze ai danni delle donne.

Nei prossimi giorni, infatti, anche altri docenti potrebbero finire nel registro degli indagati. E anche la preside dell’istituto Iolanda Maletta potrebbe essere sentita nei prossimi giorni dagli inquirenti come persona informata dei fatti. Per il momento gli ispettori hanno chiesto alla preside di stilare una dettagliata relazione sugli episodi risalenti a diverso tempo fa. Il primo caso di molestie si riferisce infatti al 2018. Ma nel corso degli anni se ne sarebbero verificati diversi molti altri, come hanno informato alcune studentesse dell’istituto cosentino.