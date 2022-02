Ubriaco alla guida, invade il marciapiede a folle velocità e uccide un dentista

Il tragico incidente è avvenuto nella serata di ieri. È costato la vita a un professionista di 55 anni e padre di quattro figli.

Era in stato di ebbrezza e guidava ad alta velocità l’uomo che ieri sera al volante di una Fiat Punto ha travolto e ucciso Luca Colasanti, dentista 54enne di Mentana. L’incidente ha avuto luogo alle 20.30 circa in località Casali a Mentana (Roma), in via Nomentana.

La vittima sbalzata nel giardino di un’abitazione privata

Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, l’uomo al volante si stava spostando in direzione Fonte Nuova, quando ha perso il controllo del mezzo e ha investito il pedone sul marciapiede, sbalzandolo così nel giardino di una casa privata.

LEGGI ANCHE -> Bimba nasce morta dopo cesareo d’urgenza, procura apre inchiesta

Non sono serviti a molto i soccorsi del 118, giunti sul posto insieme ai carabinieri di Mentana. La vittima dell’investimento è il dentista di Mentana Luca Colasanti, 54 anni, genitore di quattro figli. A guidare l’auto c’era un 55enne di Monterotondo, trasportato in ospedale a causa delle contusioni riportate nell’incidente. Adesso sarà indagato per omicidio stradale.