Assale una donna e la ferisce alla testa, tagliandole i capelli

La polizia ha divulgato una foto del presunto responsabile facendo un appello ai cittadini per aiutarli a rintracciarlo

Choc a Londra, dove un uomo ha assalito una donna ferendola alla testa e tagliandole i capelli nonché una parte del suo cuoio capelluto. La donna era appena scesa dal bus alla stazione di East Croydon, quando un uomo le si è avvicinato e con in mano un coltello le ha tagliato la pelle e strappato i capelli. Il delinquente le ha dato dei pugni sulla nuca e la donna è caduta a terra, poi ha proseguito nell’infierire contro di lei nonostante fosse sfinita.

La terribile aggressione è occorsa il 18 dicembre scorso e da quel momento gli agenti non sono ancora riusciti a rintracciare l’aggressore. Ora, però, la polizia ha divulgato una foto del presunto responsabile chiedendo la collaborazione dei cittadini per trovare il sospettato.

I poliziotti ipotizzano che l’aggressione sia stata a sfondo razziale.

L’agente investigativo Becky Hughes scrive su Twitter:«La lotta alla criminalità violenta, in particolare contro donne e ragazze, è la nostra priorità. Invito chiunque sia stato lì, o che riconosca la persona di cui abbiamo rilasciato l’immagine oggi, a farsi avanti. Dobbiamo identificarci e parlare con lui».

#APPEAL | 🚨 Do you recognise this man?

We’d like to speak to him after a woman was attacked outside East #Croydon Railway Station in December.

Know him? Call 101 quoting CAD 5448/18Dec.https://t.co/uyX2BFNilS

— Croydon MPS (@MPSCroydon) February 12, 2022