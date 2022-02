Ucraina, Farnesina: «Italiani lascino il Paese»

Vista la situazione sempre più tesa sul fronte con la Russia, il Ministero degli Esteri invita i connazionali ad abbandonare il paese.

“In considerazione dell’attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente il paese con i mezzi commerciali disponibili”. È il consiglio proveniente dall’Unità di crisi della Farnesina sul sito Viaggiare Sicuri. “Considerata, inoltre, la situazione di incertezza ai confini, si raccomanda di posticipare tutti i viaggi non essenziali verso l’Ucraina e di mantenersi costantemente aggiornati sui mezzi d’informazione e su questo sito”, si può leggere nell’aggiornamento appena pubblicato.

La Farnesina ricorda inoltre che i viaggi “a qualsiasi titolo” nelle regioni di Donetsk e Luhansk ed in Crimea sono “sconsigliati”, mentre nel caso di presenza nel paese si invita, come già raccomandato nelle ultime settimane, a registrarsi sul sito www.dovesiamonelmondo.it oltre che a scaricare la APP “Unità di Crisi”.