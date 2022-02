Miss Italia 2021, vince la napoletana Zeudi Di Palma

Ha 20 anni a viene da Scampia la neo Miss Italia, studentessa universitaria con la passione per l’impegno sociale e per il calcio.

Zeudi Di Palma è la vincitrice di Miss Italia 2021: napoletana, 20 anni, aveva raggiunto la finale fregiandosi del titolo di Miss Napoli. Terza piazza per l’altra napoletana Lorena Tonacci, arrivata seconda a Miss Napoli proprio dietro la stessa Di Palma: secondo posto invece per Gabriella Bagnasco, della Basilicata. Il concorso, che si è tenuto nella suggestiva cornice di Venezia, è stato trasmesso in diretta streaming.

L’identikit della vincitrice

Ma chi è Zeudi di Palma? Studentessa di sociologia all’Università Federico II di Napoli, modella appassionata di calcio, Zeudi Di Palma (nella lingua tigri significa “corona imperiale”, è un nome particolarmente diffuso nelle ex colonie italiane di Etiopia e in particolare Eritrea, dove la lingua tigri è soprattutto diffusa), a queste attività abbina l’impegno di attivista nel locale quartiere di Scampia. Proprio da Scampia viene la neo Miss Italia e in tanti nel quartiere si preparano a festeggiare lei e la vittoria del titolo nei prossimi giorni. «Ho tentato il concorso perché chi come me è nato in territori complicati deve riuscire a trovare una via di uscita», ha confidato la vincitrice del più famoso concorso di bellezza.

La ragazza dedica la vittoria «a mia madre Maria Rosaria che ci ha cresciuto da sola con tante difficoltà; quando avevo 10 anni ha perso il lavoro ed è anche morta mia nonna che ci aiutava. Mio padre? Non lo vivo da quando ho 2 anni: se ne è andato di casa e non si è più occupato di noi».

La proclamazione della vittoria di Zeudi è arrivata in piena notte, a conclusione di una rassegna che nel finale non ha risparmiato qualche piccolo “brivido”. Al momento della premiazione, infatti, come da consuetudine, è stata chiamata la prima eliminata delle tre concorrenti rimaste in gara: ma a quel punto era stato indicato proprio il nome di Zeudi Di Palma, cosa che ha provocato qualche momento di imbarazzo all’interno della giuria. Chiarito l’equivoco, si è proceduto dunque a indicare il nome giusto da “eliminare”: quello dell’altra napoletana Lorena Tonacci, che ha terminato così in terza posizione. Quindi è stata proclamata la vittoria finale di Zeudi Di Palma, applaudita dalla giuria, dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dalla patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani. Con quella di Zeudi salgono a quattro le vittorie a Miss Italia da parte delle ragazze della Campania, dove il titolo mancava dal 2001 quando a imporsi fu Daniela Merolla. Le altre due campane a vincere il titolo furono Marisa Jossa (1959) e Roberta Capua (1986). È invece la seconda volta che la Campania riesce a piazzare due ragazze sul podio: era successo anche nel 1997, ma senza riuscire a vincere il concorso: Vincenza Cacace e Christiane Filangieri finirono rispettivamente seconda e terza, precedute dalla calabrese Claudia Trieste.