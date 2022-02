Storia di Anna, collaboratrice scolastica che si è diplomata a 53 anni

Aveva dovuto abbandonare gli studi da ragazza per andare all’estero. Tornata Italia, ha preso il diploma nella stessa scuola dove lavora

E’ una bella storia di riscatto sociale quella di Anna Accetta, 53enne collaboratrice scolastica dell’Istituto Barozzi di Modena, la quale mentre di giorno svolgeva il suo lavoro, mentre la sera studiava nella stessa scuola per ottenere il diploma che non aveva potuto raggiungere quando era ragazza.

“Stando tra i banchi si capisce cosa provano i ragazzi e il fatto di avvicinarsi a loro ti consente di comprendere il loro stato d’animo, ho cercato di aiutarli in tutti i sensi, non sono stata solo una compagna di banco, li ho confortati e li ho coccolati, ero la più vecchia. Ero un’ancora per loro, li sento ancora, ma mi sento molto vicina anche ai professori più giovani” ha detto la donna.

LEGGI ANCHE: Baglioni positivo al Coronavirus, posticipate date concerti: ecco quali



DALL’ITALIA AL CANADA E RITORNO

La sua storia è stata pubblicata sul quotidiano La Gazzetta di Modena, a cui la donna ha raccontato di quando ha dovuto abbandonare gli studi in quarta superiore per andare a vivere da Napoli in Canada, dove era nata, per non perdere la cittadinanza. Una volta giunta nel Paese, aveva iniziato a lavorare, perdendo così la possibilità di avere il diploma di istruzione superiore.

LEGGI ANCHE: Zoomafie: trafficanti dell’est vendono cuccioli malati ai vip spacciandoli per cani di razza



Poi il ritorno in Italia e il matrimonio che la porta a vivere a Modena, il lavoro come cuoca e infine come collaboratrice scolastica. Quando giunge al Barozzi, una collega la spinge a iscriversi e a finire gli studi, nonostante la pandemia e la didattica a distanza.