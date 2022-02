Bollettino coronavirus 14 febbraio: 28.630 contagi, 281 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 14 febbraio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 28.630 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 51.959. Le vittime sono invece 281, mentre ieri erano state 191. Sono 283.891 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 462.881. Il tasso di positività è al 10%, in calo rispetto all’11,2% di ieri. Sono invece 1.173 i pazienti in terapia intensiva, 17 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 63. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.050, ovvero 10 in meno rispetto a ieri. Sono 12.134.451 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.590.615, in calo di 48.058 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 151.296. I dimessi ed i guariti sono10.392.540, con un aumento di 76.553 rispetto a ieri.

Le Regioni

Nel Lazio, 3.659 nuovi casi, 16 i decessi

“Oggi nel Lazio su 8.874 tamponi molecolari e tamponi 27.329 antigenici per un totale di 36.203 tamponi, si registrano 3.659 nuovi casi positivi (-2.287), sono 16 i decessi (+10), 1.861 i ricoverati (-49), 180 le terapie intensive (-2) e +13.142 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.985”. Lo comunica, in una nota, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

In Lombardia 1.982 nuovi casi e 77 decessi

Con 28.275 tamponi effettuati è di 1.982 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo al 7% (ieri era all’8,2%). Il numero dei ricoverati diminuisce sia nelle terapie intensive (-8, 162) che nei reparti (-21, 1.913). Sono 77 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 38.076. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 661 casi (di cui 296 in città), a Bergamo 150, a Brescia 313, a Como 131, a Cremona 58, a Lecco 32, a Lodi 30, a Mantova 67, a Monza e Brianza 154, a Pavia 119, a Sondrio 16 e a Varese 180.

In Toscana 1.680 nuovi positivi, 29 decessi

I ricoverati sono 1.193 (3 in più rispetto a ieri), di cui 85 in terapia intensiva (4 in più). In Toscana sono 1.680 i nuovi casi Covid (849 confermati con tampone molecolare e 831 da test rapido antigenico), che portano il totale a 816.725 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 736.501 (90,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.934 tamponi molecolari e 8.221 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,1% è risultato positivo. Sono invece 3.185 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 52,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 71.558, -3,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.193 (3 in più rispetto a ieri), di cui 85 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 29 nuovi decessi: 17 uomini e 12 donne con un’età media di 79,6 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 1.680 nuovi positivi odierni è di 30 anni circa (37% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 9% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

