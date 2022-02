Trovato il cadavere di Vito Saccotelli, si erano perse le tracce da ieri

Trovato l’escursionista 68enne di Ivrea disperso da ieri sul Mombarone. Per lui non c’è stato niente da fare

Non c’è stato nulla da fare per Vito Saccotelli, l’escursionista di 68 anni di cui si erano perse le tracce ieri pomeriggi sul Mombarone. Il cadavere dell’uomo è stato trovato dopo essere precipitato per 150 mentre percorreva un sentiero.

Le ricerche si erano protratte fino a tarda notte dai volontari del soccorso alpino di Ivrea insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Questa mattina un elicottero di soccorso ha controllato la zona in cui si erano perse le tracce delle vittima, avvenuta intorno alle 13:15 dopo un ultimo messaggio inviato alla famiglia.

SALVI ALTRI ESCURSIONISTI

Recuperati invece altri due escursionisti dispersi in val di Susa, erano rimasti bloccati nella zona di Sauze di Cesana, sul Cascatone del Boucher. Un altro disperso è stato trovato vivo a Paesana. Utilizzati mezzi del soccorso alpino che si sono mossi nella fitta nebbia, dopo l’allarme dei famigliari lanciato ieri pomeriggio.