Perseguita moglie e figlio con chiamate e gps. Arrestato

L’uomo era già stato fermato dalla polizia per violenza nei confronti della moglie, questa volta per lui si aprono le porte del carcere

Un uomo di 53 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti protratti nel corso dei mesi nei confronti della propria moglie e del figlio. La coppia era separata dopo un periodo di un tentativo di riappacificazione andato male, ma il responsabile delle persecuzioni non si era arreso e tempestava la donna con messaggi e chiamate a scopo intimidatorio, arrivando anche seguirne ogni spostamento grazie a un segnale gps che aveva provveduto a nasconderle nella borsa.

I fatti si sono svolti a Florida, in provincia di Siracusa. L’uomo aveva anche dei precedenti per una aggressione fisica avvenuta proprio ai danni della moglie ed era stato arrestato. Questa volta è stato emesso un mandato di custodia dalla procura di Siracusa ed è stato condotto in carcere.