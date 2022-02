“Prego, esibisca il Green Pass” e lui li minaccia con un coltello

Il tuo browser non supporta questo file

Una reazione assurda e pericolosa. Il responsabile è stato fermato dalla polizia e denunciato per minacce aggravate

Follia e paura ad Ari, in provincia di Chieti, quando un uomo ha minacciato con un coltello i dipendenti di un bar che gli avevano chiesto di esibire il Green Pass per potere accedere al locale. Fortunatamente l’episodio non ha avuto conseguenze e nessuno è rimasto ferito.

LEGGI ANCHE: Green pass, Costa: “Dopo 31 marzo potrebbe anche essere eliminato”



E’ successo domenica scorsa, il responsabile, un ragazzo bielorusso di 27 anni evidentemente sotto effetto dell’alcol, è stato fermato dalla polizia e denunciato per minacce aggravate. Il coltello è stato sequestrato.