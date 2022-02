“Il suo Green Pass è stato clonato”: attenzione, questo messaggio è falso

La Polizia di Stato invita a non aprire un sms che arriva dal Ministero della Salute: è in realtà un tentativo di rubare i vostri dati

La Polizia di Stato invita i cittadini a porre attenzione a un messaggio inviato via sms e a non aprirlo: in realtà è un tentativo di phishing. “Il suo Green pass è stato clonato” si legge, il mittente sembra essere il Ministero della Salute ma si tratta di una truffa.

LEGGI ANCHE: Antonangelo Lecca, sparito e ritrovato senza vita: indagata sua moglie



Le forze dell’ordine hanno pubblicato sul profilo ufficiale di Twitter questo allarme, l’invito è quello ad aprire l’sms ma è in realtà un tentativo di rubare dati personali, codici e informazioni sensibili.