Antonangelo Lecca, sparito e ritrovato senza vita: indagata sua moglie

All’inizio pareva che si trattasse di un incidente, poi l’inchiesta si è spostata sulle vicende familiari dell’uomo deceduto a Barrali, nel sud della Sardegna

Antonangelo Lecca era sparito all’inizio di gennaio 2022 e lo avevano rinvenuto morto il 10, in un torrente a Bau Mannu, in Sardegna. Dopo l’apertura dell’inchiesta sulla sua morte, la pm Diana Lecca ha affidato il fascicolo ai carabinieri di Cagliari che hanno dato il via a una serie di perquisizioni e ascoltato alcuni testimoni. Infine hanno indagato la moglie dell’uomo. A fugare qualsiasi dubbio sul fatto che Lecca fosse stato vittima di omicidio sarebbe stato l’esame autoptico eseguito dal medico legale Roberto Demontis.

Il medico ha infatti rilevato sul cadavere ferite e fratture al cranio non compatibili con il luogo in cui lo hanno ritrovato deceduto. All’inizio, tra le ipotesi, si era fatta strada quella che Lecca fosse caduto dalla sua bici, ritrovato non lontano, e che il cadavere fosse stato portato via dalla corrente, il che avrebbe reso molto più difficile datare la morte e il luogo della caduta accidentale.

Ferite e fratture sul cadavere

Gli inquirenti, dopo la segnalazione di ferite e fratture sul cadavere di Lecca, hanno ipotizzato che sia morto in un modo violento. Hanno quindi cominciato ad approfondire la vita dell’uomo, e hanno scoperto che aveva avuto più volte a che fare con la giustizia per maltrattamenti nei confronti di sua moglie.

L’ultimo episodio era occorso circa 3 mesi prima di scomparire ed essere ritrovato morto. Aveva ricevuto una denuncia perché la moglie era finita in ospedale con lesioni al volto, e aveva raccontato che il marito l’aveva ferita con un bastone.

Altre volte, negli anni precedenti, i carabinieri erano intervenuti per presunti maltrattamenti alla moglie.