“Ivrea è Capitale del Libro 2022”, l’annuncio del ministro Franceschini

La città piemontese ha vinto sulle altre candidate grazie alla sua “capacità di mettere in rete le molteplici energie del territorio”

La città di Ivrea è stata insignita del titolo di Capitale italiana del Libro 2022, l’annuncio arrivo direttamente dal ministro per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo Dario Franceschini durante una conferenza stampa sul sito del Ministero insieme al presidente della giuria Marino Sinibaldi. Ivrea ha vinto sulle altre città finaliste: Aliano, Barletta, Costa di Rovigo, Nola, Pescara, Pistoia e Pordenone, altre 16 città che avevano presentato la candidatura.

“Tra le altre proposte, tutte di notevole qualità e meritevoli di attenzione, la candidatura di Ivrea si segnala per la capacità di mettere in rete le molteplici energie del territorio, di aprirsi alla dimensione internazionale, di proporsi come luogo dove si immagina il futuro del libro e della lettura” afferma Franceschini.

LEGGI ANCHE: Senatore PD citato in inchiesta su spaccio droga. Lui: “La ordinava il mio ex, io non ne sapevo nulla”



LA MOTIVAZIONE

Nella motivazione che ha assegnato a Ivrea la vittoria sulle altre città si legge: “La straordinaria eredità culturale e tecnologica della città viene rivendicata senza nessun orgoglio campanilistico ma come forza propulsiva del progetto di Città Capitale e come ispirazione di una visione che può diventare un modello all’altezza dei nostri tempi. L’attenzione alle nuove dimensioni digitali dell’esperienza culturale rappresenta un ulteriore elemento di forza che sarà messo a disposizione non solo della comunità locale. Infine l’attenzione all’attività di comunicazione potrà rendere il titolo di città Capitale del libro sempre più significativo, contribuendo a indicare nelle cultura, e in particolare nelle cultura del libro e della lettura, un elemento di coesione e di condivisione per le nostre comunità alle prese con le ferite della pandemia“.

LEGGI ANCHE: Migranti: Ocean Viking, ancora attesa per 247 naufraghi, a bordo una neonata e un bimbo



L’ORGOLIO DELLA GIUNTA

Per Stefano Sertoli, sindaco di Ivrea, l’assegnazione “è una grande opportunità per il territorio. Faremo rete sui temi della lettura e della cultura” mentre per l’assessore comunale Costanza Casali “è una vittoria della città e del territorio: ci abbiamo creduto tutti. Ora ci mettiamo subito al lavoro per essere all’altezza“.