“Ma che stai sulla Salaria?”, la protesta degli studenti del liceo Righi di Roma: “No al sessismo”

“Ma che stai sulla Salaria?”, la protesta degli studenti del liceo Righi di Roma. Organizzata assemblea straordinaria davanti l’istituto a sostegno della 16enne criticata dalla professoressa. Lo slogan: “Bevenut* nel Medioevo”.

A seguito dell’episodio denunciato ieri da una studentessa romana, ripresa dalla sua professoressa di Filosofia per via del suo dress-code, i giovani del liceo Righi hanno organizzato questa mattina una protesta a sostegno della loro compagna. Francesca Gabardi, rappresentante d’istituto, ha raccontato a Fanpage.it: “Non appena abbiamo saputo dell’accaduto, ci siamo mobilitati. Ieri sera ci siamo riuniti su Zoom ed è stata una riunione molto partecipata. Erano collegate circa 250 studentesse e studenti, abbiamo discusso della questione e abbiamo fatto un sondaggio per capire cosa come comportarci domani. Abbiamo deciso di scioperare la prima ora facendo un’assemblea davanti la sede centrale per fare capire a tutti che quello che è accaduto non ci sta bene. Domani, inoltre, verremo a scuola con pantaloncini, gonne, minigonne, pance scoperte“.

E sono infatti centinaia gli studenti del liceo scientifico che hanno saltato oggi la prima ora di lezione, per protestare contro “gli insulti di una docente ad una nostra compagna del terzo anno, a cui una professoressa ha detto ‘ma che stai sulla Salaria?”. “Righi zona fucsia“, “Benvenut* nel Medioevo” si legge negli striscioni esposti all’ingresso dell’istituto. A partecipare anche un gruppo di ragazzi vestiti in gonna, pantaloncini corti, calzini fluo e crocs, al motto de “Il sessismo non può avere spazio nelle scuole“. L’assemblea straordinaria è proseguita poi anche durante la seconda ora.

La vicenda: “Ma che stai sulla Salaria?”

“La prof non mi ha dato espressamente della prostituta, ma mi ha accusato di mercificare il mio corpo per il modo in cui ero vestita“. Questo è quanto spiegato ai giornalisti dell’Adnkronos dalla studentessa del liceo Righi di Roma. La ragazza è stata ripresa dalla professoressa di Filosofia perché era andata a scuola la pancia di fuori, e per questo le avrebbe rivolto la frase: “Ma che stai sulla Salaria?”. “Tutto si è scatenato perché durante un’ora di buco con un compagno stavamo facendo un balletto da postare su Tik Tok. Lei è entrata senza dire nulla. Noi ci siamo rimessi a sedere e ci siamo scusati. A quel punto mi ha accusato di mercificare il mio corpo. E poi davanti alla vicepreside la professoressa ha insistito, alzandosi la maglietta e muovendosi in modo sensuale per farmi capire che non voleva darmi della prostituta, ma tutelarmi. Ma a me ha detto un’altra cosa: che stavo vendendo il mio corpo”, ha continuato la 16enne.

Sempre durante l’incontro con la vicepreside, la professoressa si sarebbe comunque “scusata per la parola infelice ‘Salaria’“, ha poi proseguito la giovanissima. “Ma non per avermi dato della prostituta. Perché quando le ho chiesto cosa avrebbe detto incontrando a scuola un ragazzo in pantaloncini corti ha risposto: ‘ma che stai a mare?’ e mi ha accusato di voler strumentalizzare la vicenda”, ha infine spiegato la studentessa.

Dal canto suo, Cinzia Giacomobono, preside del liceo scientifico Righi di Roma, ha fatto sapere che aprirà “come atto dovuto il procedimento disciplinare nei confronti della professoressa“, nella speranza che “questa vicenda si possa risolvere in modo costruttivo e formativo per tutti, corpo docente e ragazzi”. Raggiunta anche lei dall’Adnkronos, la dirigente ha sottolineato: “Nei confronti della studentessa predisporrò interventi formativi, come incontri con la polizia postale, per farle comprendere che quelli che ha avuto sono comportamenti che nessuno dovrebbe mettere in atto perché possono ritorcersi contro”.