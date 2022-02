Spuntano i parenti emiliani della donna mummificata: “Dopo la telefonata non si sono fatti più vivi”

Spuntano i parenti emiliani di Marinella Beretta, donna ritrovata mummificata nella sua abitazione: “Dopo la telefonata non si sono fatti più vivi”. Ancora giallo sulla vita privata dell’anziana.

Da ultimi aggiornamenti in merito alla vicenda, verrà quasi certamente archiviata l’indagine della Procura sul caso di Marinella Beretta, la donna di 72 anni ritrovata in stato di mummificazione all’interno della sua abitazione di Como. L’anziana è stata rivenuta dai soccorritori a due anni di distanza dal decesso, seduta su una sedia. A seguito degli accertamenti e dai rilievi effettuati, per gli investigatori non c’è alcun elemento che possa far ipotizzare una morte diversa da quella per cause naturali. È stato contattato anche il medico curante della donna, il quale avrebbe confermato che la donna soffriva di pressione alta.

La chiamata dei parenti, ma “non si sono fatti più vivi”

Rimane tuttavia un mistero la vita famigliare della signora. Secondo quanto si apprende, al sopraggiungere della notizia alcuni lontani parenti avrebbero chiamato la Polizia da Reggio Emilia qualificandosi come cugini che da anni non avevano più contatti con lei. Ad informare di questo dettaglio sono state le forze dell’ordine. Come raccontato da una fonte della Polizia all’AGI, però, “dopo questa prima telefonata non si sono fatti più vivi, dopo che li abbiamo invitati a presentarsi. Non è ancora chiaro se siano davvero dei parenti della signora“.

Sulla vita della donna, però, mancano ancora diversi tasselli: gli investigatori non sanno se la donna abbia mai lavorato, se avesse mai intrattenuto relazioni d’amicizia con qualcuno, se il suo isolamento è avvenuto soltanto nell’ultimo periodo, così come nemmeno se questo “ritiro” sia stato frutto di una scelta volontaria. Lo stesso medico curante ha raccontato alle forze dell’ordine di “non averla più vista da anni“. L’idea che i presunti parenti possano essere riapparsi n vista di un’eventuale eredità sembrerebbe, comunque, abbastanza improbabile, dato la somma esigua degli averi della donna.

Nel frattempo, il proprietario della casa che aveva lasciato l’usufrutto a vita all’anziana ha già avviato, tramite un legale civilista, alcune verifiche i cui esiti potrebbero affiorare già entro le prossime ore. Sarebbe stato proprio il proprietario di casa a portare alla luce l’intera vicenda. Il 4 febbraio scorso, infatti, l’uomo aveva contattato le forze dell’ordine poiché non riusciva a mettersi in contatto con Marinella Beretta da diverso tempo, e i vicini si erano lamentati con lui per la presenza di alcuni alberi pericolanti nella strada privata Comum Oppidum. I funerali non sono stati ancora fissati, ma il Comune ha garantito che farà sentire la sua presenza a nome di tutta la collettività.