Procura: «Morta per cause naturali» la donna trovata mummificata in casa

Va verso l’archiviazione l’inchiesta sulla 72enne trovata mummificata nella sua casa di Como. Rintracciati alcuni parenti della donna.

Sarà quasi certamente archiviata l’indagine della Procura sul caso di Marinella Beretta, la donna di 72 anni che nei giorni scorsi è stata trovata in stato di mummificazione su una sedia a due anni di distanza dalla morte nella sua casa di Como. A giudizio degli investigatori non c’è alcun elemento che possa far ipotizzare una morte diversa da quella per cause naturali. È stato rintracciato il suo medico curante che, stando a quanto risulta dall’inchiesta, avrebbe informato gli inquirenti che la donna soffriva di pressione alta.

I vigili del fuoco allertati dai vicini di casa della donna

La scoperta del cadavere mummificato è avvenuta dopo le telefonate dei vicini di casa ai Vigili del Fuoco perché alcuni alberi del giardino della donna, a causa del forte vento, rischiavano di cadere sul passaggio di via Comun Oppidum, la strada privata in cui viveva la donna, nel quartiere di Prestino.

Nel frattempo prosegue la ricerca dei parenti della signora Marinella. Pare che ce ne siano e vivano alla periferia di Como, lontani dall’abitazione della donna. Solo dopo aver concluso questi ultimi accertamenti sarà possibile celebrare i funerali, che il Comune ha dichiarato di voler patrocinare.