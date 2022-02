Donna anziana ritrovata morta in casa:«La salma era lì da almeno due anni, seduta su una sedia»

La signora, 70 anni, viveva sola e non si sapeva più nulla di lei dal settembre 2019. Hanno ritrovato il corpo in avanzato stato di decomposizione

Ennesimo dramma della solitudine, ma stavolta ancora più triste di molti altri. Le forze dell’ordine hanno trovato il cadavere di una donna di 70 anni, Marinella Beretta, nella sua casa di Como. Il corpo dell’anziana, originaria di Erba, era in avanzato stato di decomposizione, talmente tanto da far pensare agli inquirenti che possa essere di almeno due anni fa.

La 70enne abitava sola, ma è incredibile come durante tutto questo periodo nessuno si sia preoccupato di sapere che fine avesse fatto. La donna aveva venduto la sua villetta a uno svizzero, ma conservava il diritto di usufrutto. L’uomo inviava soldi con regolarità alla donna e, da quanto si apprende, aveva provato a contattarla, ma non aveva mai avuto sospetti.

Leggi anche:—>Flavio, papà deceduto a 54 anni in un incidente tra auto e moto

È stato un caso che si scoprisse il suo cadavere. I vicini, che pensavano che la casa non fosse abitata, avevano visto che c’erano delle piante pericolanti per via delle cattive condizioni metereologiche e dell’assenza di manutenzione. Ecco perché avevano deciso di chiamare il proprietario e uno di loro aveva cercato di entrare nel giardino della villetta, ma la porta era chiusa.

Leggi anche:—>Il Papa ospite da Fazio:«Paesi Ue dicano quanti migranti possono accogliere, guerra è controsenso della creazione»

Sul posto sono quindi giunti polizia e vigili del fuoco, entrando da una finestra e hanno scoperto il cadavere dell’anziana. La donna era seduta su una sedia e il corpo era ormai in avanzato stato di decomposizione. Soltanto l’autopsia potrebbe cercare di capire qual è la reale data della morte. Secondo i primi accertamenti medico legali, la donna sarebbe venuta a mancare per cause naturali. Per gli investigatori, non si saprebbe più nulla di lei dal settembre 2019.