Bollettino coronavirus 7 febbraio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 7 febbraio con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 7 febbraio 2022. L’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

In Toscana 2.783 nuovi casi, 40 decessi

I ricoverati sono 1.387 (3 in più rispetto a ieri), di cui 100 in terapia intensiva (3 in più). In Toscana sono 2.783 i nuovi casi Covid (1.580 confermati con tampone molecolare e 1.203 da test rapido antigenico), che portano il totale a 786.999 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell’1,7% e raggiungono quota 664.462 (84,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.347 tamponi molecolari e 14.913 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,5% è risultato positivo. Sono invece 4.521 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 61,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 114.060, -6,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.387 (3 in più rispetto a ieri), di cui 100 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 40 nuovi decessi: 22 uomini e 18 donne con un’età media di 83 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 2.783 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (35% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

In aggiornamento