Poste Italiane assume: 25mila nuovi posti di lavoro, ecco cosa cerca

L’azienda vuole rinnovare gran parte del personale e aumentare il numero dei dipendenti per affrontare le richieste del mercato

Poste Italiane rinnova profondamente il proprio comparto lavorativo, assumendo 25mila nuovi impiegati con varie mansioni. Una rivoluzione che prevede un grande ricambio generazionale con il pensionamento di numerosi dipendenti.

Il lavoro di assunzione partirà dalla collaborazione con le università italiane per la ricerca di giovani motivati e preparati per l’inserimento in azienda tramite una formazione mirata. Tra le figure maggiormente ricercate vi sono i consulenti finanziari. Attualmente con questo ruolo ci sono circa 8mila in azienda ma l’espansione prevede l’ingresso di 2mila nuovi dipendenti entro il 2024, con un rinnovamento del 25% del personale.

Non solo assunzioni, Poste Italiane mira anche alla riqualificazione del personale dell’azienda, con 25 milioni di ore per la formazione interna per permettere l’acquisizione agli interni di competenze con le nuove tecnologie e le novità del mercato.

MENTORING E COACHING

Personale già acquisito e neo assunto andrà fortemente a interagire tramite progetti di mentoring e coaching, una necessità dovuta anche alla grande varietà di generazioni di lavoratori che esiste in Poste Italiane e i primi progetti sono stati attivati già durante le fasi più complesse della pandemia. L’azienda apre alla possibilità di partecipare a queste fasi anche ai volontari tramite un percorso formativo mirato a svolgere il ruolo di mentore. L’obbiettivo è raggiungere quota 230 figure professionali per preparare circa 500 nuovi lavoratori.