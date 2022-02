Scomparsa a 4 anni nel 2019, bimba viene ritrovata: era in una stanza segreta

Una segnalazione ha permesso agli agenti di polizia di ritrovare la bambina sparita nel nulla tre anni fa nello stato di New York.

Tre anni fa era scomparsa nel nulla. E ora è stata ritrovata viva Paislee Shultis, la piccola di quattro anni sparita nel 2019. È stata rinvenuta dalla polizia in una stanza segreta sotto le scale di un’abitazione nello stato di New York. La bambina era scomparsa dalla casa dei genitori affidatari a Cayuga Heights, nello stato di New York, nel luglio del 2019.

Arrestati i genitori biologici della bambina

Gli agenti hanno perlustrato tutta la zona e perquisito la casa dei genitori biologici della bambina, sospettando che potessero essersela ripresa dopo averne perso la custodia. La piccola è stata recuperata grazie a una segnalazione che indicava proprio la casa di Saugerties, nella contea di Ulster.

Paislee però era ben nascosta in un sottoscala e il proprietario della casa non è stato collaborativo. «Gli agenti hanno dovuto rimuovere molti dei gradini di legno, prima di intravedere un paio di piedini», ha dichiarato la polizia di Saugerties. Assieme alla bimba c’era la madre biologica. La piccola è stata sottoposta ad accertamenti medici ed è in buona salute, mentre sono stati arrestati la donna, il compagno e il padre di lui.