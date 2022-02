Tenta di uccidere la moglie con una mannaia, salvata dalla figlia

L’uomo soffre di una acuta depressione e non era in grado di ripagare i debiti. La donna è stata ferita ma non è in pericolo di vita

Un uomo ha tentato di uccidere la moglie colpendola con una mannaia. E’ accaduto a Bareggio, vicino Milano, il responsabile è stato fermato dalla figlia della coppia che è riuscita a disarmare il padre. La donna, 57enne, ha riportato una ferita alla testa e una alla fronte dopo essere stata colpita più volte.

I carabinieri giunti sul posto hanno arrestato l’uomo con l’accusa di tentato omicidio aggravato: si tratta di un 67enne che si ritiene abbia agito sotto l’effetto di una stato depressivo acuto. La causa dell’improvviso crollo psicologico sembra sia che non fosse in grado di pagare i lavori di ristrutturazione eseguiti nella sua abitazione.