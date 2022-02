Cloro intossica diverse persone a causa di un errore umano: evacuato Forum Assago

Ventisei le persone intossicate, di cui 5 sono in ospedale. A intossicare sarebbe stata la reazione del cloro con l’acido solforico

Mattinata di panico al Mediolanum Forum di Assago (Milano), completamente evacuato a causa di una sostanza chimica che ha intossicato diverse persone. Dopo alcuni accertamenti, si è scoperto che era avvenuta una fuoriuscita di cloro dagli impianti nell’area della struttura in cui sono situate le piscine, e questo aveva causato bruciore agli occhi e difficoltà nel respiro a diverse persone. Si è quindi proceduto ad evacuare tutta la struttura per sistemare le cose e rimuovere tracce della sostanza.

Sul posto sono intervenute ben nove ambulanze, due automediche, carabinieri e vigili del fuoco. L’allerta è giunta da poco passate le 12:30. Circa 40 persone evacuate, 26 intossicati soccorsi in loco e 5 portati in ospedale.

Un errore umano

A provocare la fuoriuscita di cloro è stato un errore umano. Un tecnico, che era all’opera per lavori di manutenzione all’impianto nel piano sotterraneo, come ha riportato il Mediolanum Forum a Il Giorno, ha per errore versato del cloro all’interno del vano sotto le vasche della piscina. Il cloro è entrato a contatto con l’acido solforico, che in genere si usa per pulire le vasche, ed è scattata una reazione chimica che ha prodotto un forte odore di candeggina.

«Il sistema di evacuazione è stato prontamente attivato e tutti i presenti, tra utenti della piscina, palestre e dipendenti degli uffici, sono usciti appena è stato trasmesso il segnale acustico di abbandonare la struttura. Una procedura automatica che si è svolta nella massima sicurezza», hanno comunicato dalla direzione.

Si è quindi evacuato tutto il Forum per precauzione, perché il cloro potrebbe essere penetrato nei condotti dell’aria ed essersi diffuso per tutta la struttura, ampia 45mila metri quadrati e composta da 5 piani.