Rapina a mano armata in un ristorante, esploso colpo pistola all’esterno

L’episodio è occorso ieri sera in un locale di Monterusciello, Pozzuoli (Napoli). Sul posto i carabinieri

Rapina ieri sera in un ristorante di Monterusciello, frazione di Pozzuoli (Napoli). Sul posto sono intervenuti i carabinieri verso le ore 23 in via Libero Bovio. Alcuni minuti prima dell’arrivo dei militari, dei malviventi con viso coperto e armati con pistole e fucili, hanno fatto irruzione nel locale rubando il denaro dalla cassa e si sono fatti dare soldi e gioielli dai clienti del ristorante.

Una volta allontanatisi dal locale, uno dei malviventi ha sparato un colpo di fucile su un’auto che era lì parcheggiata, distruggendo il vetro del finestrino posteriore sinistro.

I rapinatori sono quindi scappati senza lasciare traccia. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto.