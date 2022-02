Evade dagli arresti domiciliari e assale un passante: denunciato

È accaduto a Valfabbrica, in provincia di Perugia. L’uomo era sottoposto ad arresti domiciliari, ma era già evaso

Un uomo è evaso dagli arresti domiciliari a Valfabbrica, in provincia di Perugia. Non era la prima volta che evadeva. Questa volta, tuttavia, non è solo scappato ma avrebbe anche assalito un passante, sempre di Valfabbrica, e l’aggressione sarebbe occorsa apparentemente senza ragione. Dopo avergli dato delle spinte e dei pugni, si è barricato nuovamente nella sua abitazione.

Il passante aggredito si è quindi presentato al Pronto Soccorso di Assisi, da cui è uscito con una prognosi di 15 giorni per le lesioni riportate. In seguito ha denunciato ai carabinieri l’aggressione subita.

I carabinieri, che tempo fa avevano già arrestato il presunto colpevole della suddetta aggressione per resistenza a pubblico ufficiale e che già numerose volte erano dovuti intervenire nella sua casa perché evadeva spesso.

Inoltre, aveva comportamenti di stampo violento, per cui hanno avviato delle indagini e lo hanno anche denunciato in stato di libertà alle autorità.