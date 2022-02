Covid, quinta ondata a Hong Kong, contagi alle stelle e pazienti curati per strada

E’ il numero più alto di casi registrati nella città cinese dall’inizio della pandemia. Preoccupa la situazione dei contagi della variante Omicron legati all’emergenza Covid 19 in Cina, e in particolare a Hong Kong, dove il numero dei contagi in un solo giorno ha toccato i 2071 casi.



«La quinta ondata dell’epidemia ha dato un duro colpo a Hong Kong e sopraffatto la capacità della città di gestirla», ha spiegato in una nota la leader di Hong Kong Lam, che ha già istituito cinque task force che si coordineranno con il governo centrale cinese. «La situazione è altamente indesiderabile – continua Lam – e il governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong si sente preoccupato e dispiaciuto a riguardo». Secondo fonti tra le quali l’agenzia Bloomberg, si parla di pazienti curati per strada, tra i quali bambini piccoli, seduti all’interno di tende di isolamento fuori gli ospedali ed in attesa di essere visitati dai medici. Sarebbero una dozzina circa, invece, gli anziani costretti ad aspettare fuori il Caristas Medical Center del distretto di Sham Shui Po, uno dei più poveri di Hong Kong, avvolti da coperte in attesa su letti d’ospedale.

Il leader cinese Xi Jinping, sottolineando l’evidente preoccupazione per la crisi sanitaria in corso, ha prescritto al governo di Hong Kong di controllare la spirale epidemica di Covid-19 sottolineando il probabile inserimento di restrizioni ancora piu’ rigide nell’hub finanziario globale.

Le misure per contenere il contagio tra i bambini

Secondo i dati del Centre for Health Protection, il 4% circa dei pazienti contagiati ha meno di quattro anni. Per cercare di contrastare l’ondata dei contagi tra i più piccoli, il governo della città cinese ha esteso la sospensione delle lezioni in presenza fino al 7 marzo, mentre sul fronte vaccini le autorità sanitarie locali hanno reso disponibile il medicinale prodotto dal gruppo cinese Sinovac anche per i bambini di tre anni. I bambini al di sotto dei cinque anni, potranno essere vaccinati da mercoledì con il siero sviluppato da BioNTech.