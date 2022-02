Covid: vaccinati over 50 in calo nonostante l’obbligo secondo il report Gimbe

Il tuo browser non supporta questo file

I dati secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, nella settimana 9-15 febbraio

“Nonostante l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale e dell’obbligo di Green pass rafforzato sui luoghi di lavoro, tra gli over 50 il numero di nuovi vaccinati scende ulteriormente, attestandosi a quota 27.103 (-43,8% rispetto alla settimana precedente). In continuo calo anche le fasce 12-19 e 20-49“. A parlare è la fondazione Gimbe, portando alla luce i dati del monitoraggio indipendente effettuato nella settimana dal 9 al 15 febbraio, che vede in discesa ulteriore il numero dei nuovi vaccinati: 110.791 rispetto ai 187.037 della settimana precedente (-40,8%), di cui il 41,2% è rappresentato dalla fascia 5-11: 45.618.

Oltre 7 milioni le persone in Italia che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino

I dati del Gimbe rilevano, quindi, una flessione del 41,7% rispetto alla settimana precedente.

“Questi dati portano ad alcune considerazioni: se da un lato – commentano dal Gimbe – oltre 2 milioni di persone recentemente entrate in contatto con il virus contribuiscono ad alzare il livello di immunità della popolazione, dall’altro il numero di persone senza protezione è ancora molto elevato. Peraltro, la protezione immunitaria ottenuta dopo l’infezione cala progressivamente nel tempo ed è necessario vaccinarsi entro 6 mesi dall’avvenuto contagio“.

Alla data del 15 febbraio, le persone che in Italia non hanno ricevuto la prima dose di vaccino risultano essere ancora 7,1 milioni, tra i quali vanno contati 2 milioni di guariti, ancora protetti, da meno di 180 giorni.