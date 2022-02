Covid: gli italiani ed il ritorno alla normalità [VIDEO]

La situazione pandemica sembra avviarsi ad una risoluzione: meno contagi, meno ricoveri, iniziano ad allentarsi le misure di sicurezza. Ma gli italiani sono pronti al ritorno alla normalità?

Via le mascherine all’aperto, forse tra poco anche al chiuso. E all’orizzonte c’è anche l’abolizione del Green Pass: non subito, forse, ma comunque nel giro di qualche mese – dati epidemiologici alla mano – potrebbe davvero non esserci più un motivo reale per mantenere attive le limitazioni. D’altronde gli italiani non ce la fanno più, questo è chiaro. Tra una ostilità sempre più diffusa nei confronti del certificato “verde” ed una voglia di tornare alle antiche libertà, l’Italia si avvia a tornare indietro nel tempo di due anni, e riprendere il tipo di vita che tutti conoscevamo fino al mese di marzo del 2020.

Siamo davvero pronti

Ma gli italiani sono davvero pronti a tornare esattamente a come erano prima che l’incubo Covid iniziasse? E’ realmente possibile resettare paure, retropenseri e preoccupazioni? Forse non del tutto, almeno non subito. Lo abbiamo chiesto nei giorni successivi alla dismissione dell’obbligo di mascherina all’aperto. Nel servizio da Milano di Agnese Peccianti ecco cosa ci hanno risposto le persone intervistate.