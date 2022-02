Investito dopo essere sceso da auto in panne: muore 43enne

Dopo un primo incidente, ha continuato a percorrere alcuni km contromano, poi ha sbattuto contro uno spartitraffico. Sceso, lo hanno investito

Incidente mortale in un tratto stradale dove l’A8, dopo un lungo percorso in rettilineo, va a immettersi nel traffico ordinario di Varese. È accaduto stamane alle 2 del mattino. Un marocchino di 43 anni, residente in provincia di Varese, ha perso il controllo del suo veicolo, una Matiz, e ha sbattuto dapprima contro una barriera Jersey, poi ha continuato a percorrere alcuni km contromano, e infine è andato a schiantarsi contro uno spartitraffico.

A quel punto è sceso dall’auto ormai quasi devastata, forse per cercare aiuto, e un’auto lo ha investito mortalmente. Da quanto si apprende, l’uomo non aveva indosso il gilet ad alta visibilità. Quando è sceso dall’auto, avrebbe cercato di segnalare agli automobilisti che arrivavano da Nord, di rallentare, ma uno di questi non lo ha notato e lo ha travolto in modo fatale.

Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. L’uomo era andato in arresto cardiaco e nonostante le manovre di salvataggio non c’è stato da fare.

L’uomo, giunto in ospedale, è morto. I soccorritori hanno medicato anche il conducente dell’altra auto.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Varese per eseguire tutti gli accertamenti del caso.