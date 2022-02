Nascondevano droga in barrette di cioccolato e nelle parti intime: arresti e denunce a Torino, tutti cittadini stranieri. Tra i reati contestati, oltre allo spaccio, quelli inerenti all’immigrazione.

Finiti in manette diversi spacciatori, sette invece sono le persone denunciate. Tra i reati contestati vi sono quelli di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche di reati inerenti alla violazione della legge sull’immigrazione e per porto di oggetti atti ad offendere. A finire nel mirino delle forze dell’ordine, in particolare, il modo in cui i coinvolti occultavano e nascondevano le dosi di droga pronte a rivendersi. Secondo quanto riportato da Leggo.it, infatti, le sostanze venivano nascoste nelle barrette di cioccolato e nelle parti intime.

Droga nascosta e laboratorio improvvisato in appartamento

Intensiva la serie di controlli da parte della polizia nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Nel mirino delle forze dell’ordine una fitta rete di spaccio. A finire in manette è stato un 24enne maliano, scoperto dagli agenti mentre nascondeva dosi di crack all’interno della confezione di una barretta di cioccolato ai cereali. Durante gli stessi controlli, scoperti anche un gruppo di cittadini stranieri (circa 100, identificati nelle scorse ore), con cinque di questi arrestati sempre per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, uno di questi (un 24enne di origini senegalesi) sarebbe stato fermato mentre si spostava a bordo di un monopattino. Perquisito dagli agenti, il giovane è stato trovato in possesso di 12 dosi di crack, tutte e due nascoste nelle parti intime. Scoperti, invece, altri due stranieri – due senegalesi di 24 e 47 anni – che avevano improvvisato un piccolo laboratorio nel loro appartamento. Durante le operazioni di perquisizione dell’abitazione, infatti, gli agenti hanno trovato tutto l’occorrente necessario per il taglio e il confezionamento delle dosi, oltre a 200 grammi di cocaina ed eroina. Scoperto, poi, un altro senegalese, un 28enne, che nel suo alloggio nascondeva varie dosi già pronte per essere portate nei vicoli di spaccio.

Sempre contestualmente alla perquisizione, gli agenti hanno ritrovato anche cellulari e tablet, i quali (secondo gli investigatori) venivano dati al pusher dai clienti in cambio della droga. Sotto sequestro anche i guadagni degli illeciti, per una somma totale di cinquemila euro. Durante gli stringenti controlli da parte delle forze dell’ordine, infine, sono risultate in sette le persone denunciate per reati inerenti alla violazione della legge sull’immigrazione e per porto di oggetti atti ad offendere.