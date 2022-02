Pescatore perde la vita restando incastrato da verricello barca

Un pescatore e proprietario e di un peschereccio, Kamel Kaffaf, 57 anni, tunisino, è morto in un incidente sul lavoro a Punta Stilo, nella Locride

Un pescatore e proprietario di un peschereccio, Kamel Kaffaf, 57 anni, tunisino, è morto a causa di un incidente sul lavoro occorso al largo di Punta Stilo, nella Locride. L’uomo, residente da vent’anni circa a Roccella Ionica, non ce l’ha fatta a causa della gravità delle lesioni riportate dopo che i cavi di acciaio di un verricello della barca lo hanno risucchiato e poi incastrato. Il verricello è uno strumento che si usa per issare le reti sulle barche da pesca.

Leggi anche:—>Serena Mollicone, choc durante il processo: foto pedopornografiche nel telefono di Franco Mottola

A dare l’allerta, altri tre pescatori che erano sull’imbarcazione chiamata “Iole”. Sul posto è quindi intervenuta la Guardia Costiera con la Guardia di Finanza navale.

Leggi anche:—>Investito dopo essere sceso da auto in panne: muore 43enne

I medici dell’ambulanza, intervenuti per soccorrere il 57enne, hanno riscontrato gravi ferite in più punti del suo corpo e purtroppo per lui non c’è stato niente da fare per salvarlo. Una volta giunta al Porto di Roccella Ionica, la salma dell’uomo è stata affidata, come disposto dalle autorità di Locri (Reggio Calabria), ai parenti del defunto.