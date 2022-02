Traghetto italiano in fiamme all’altezza di Corfù: salvi i passeggeri

L’incendio è partito dal garage della nave. Tratti in salvo gli oltre 200 passeggeri e i membri dell’equipaggio.

È scoppiato un incendio a bordo del traghetto “Euroferry Olympia” della Grimaldi Lines. La navetta stava facendo rotta da Igoumenitsa a Brindisi. Stando a quanto riportano i mass media greci, le fiamme avrebbero cominciato a svilupparsi a bordo all’altezza dell’isola di Corfù, a partire dal garage del traghetto, probabilmente da un camion. Alle 4.30 del mattino il capitano della nave ha ordinato l’evacuazione.

Tratti in salvo tutti i 237 passeggeri e i 50 membri dell’equipaggio grazie alle scialuppe di soccorso. Lo ha fatto sapere il vice ministro per la Navigazione greco Kostas Katasafados, spiegando che sono tutti in buone condizioni. I passeggeri sono stati trasportati a Rodi. A soccorrere il traghetto in fiamme sono arrivati cinque equipaggi della Guardia Costiera greca insieme ad altre navi private che si trovavano nell’area marittima e si sono unite alle operazioni di soccorso.