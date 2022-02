Ucraina, Biden: «Russia sta cercando pretesto per attaccare. Minaccia invasione concreta»

L’attacco della Russia all’Ucraina rappresenta, per Biden, una «minaccia concreta» che potrebbe avvenire «nel giro di pochi giorni».

Secondo il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, l’invasione russa dell’Ucraina resta una possibilità «molto concreta». Per essere più precisi una «minaccia molto elevata».

«Un pretesto per attaccare»

Joe Biden, dalla Casa Bianca, spiega di non poter dare conferme sul parziale ritiro dei militari della Russia dal confine con l’Ucraina e crede, invece, che la Russia sia impegnata attualmente in una «operazione di false flag». Operazione che rappresenterebbe un vero e proprio pretesto per attaccare. E a chi gli chiede se una soluzione diplomatica sia ancora possibile, senza esitare, Biden risponde: «Sì».

Prima di partire per l’Ohio, ai giornalisti presenti alla Casa Bianca, Biden ha riportato le sue sensazioni: «La mia sensazione è che l’attacco russo ai danni dell’Ucraina avverrà nel giro di diversi giorni». Nel frattempo, Biden ha confermato anche che, al momento, non è in programma un incontro con Putin. In ultimo, un messaggio alla Russia: «Stati Uniti e NATO non vogliono destabilizzare la Russia» ma, se necessario, saranno «pronti a rispondere».