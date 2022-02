Fratelli accoltellano la sorella di 22 anni: ora rischiano seria incriminazione

Due minorenni aggrediscono la sorella al culmine di una lite sferrandole diverse coltellate. Operata la ragazza: non è in pericolo di vita.

Due fratelli – di 16 e 17 anni – sono stati arrestati nella notte perché reputati gli accoltellatori della sorella 22enne, ferita con un coltello da cucina. È successo a Polaveno, paese tra la Valtrompia e il lago d’Iseo, in provincia di Brescia. Stando alle prime ricostruzioni non è partito solo un colpo ma svariate coltellate: la giovane sarebbe stata raggiunta dai fendenti all’interno della casa di famiglia al culmine di un litigio.

La ragazza raggiunta non da una, ma da diverse coltellate

La vittima dell’aggressione è stata trasportata d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia, dove è stata ricoverata in codice rosso a causa delle diverse ferite riportate. La giovane è stata operata, ma fortunatamente la sua vita non sarebbe in pericolo. L’esatta dinamica dei fatti avvenuti all’interno della casa della famiglia bresciana è ancora da ricostruire.

LEGGI ANCHE -> Vaccino anti-Covid, rivista Nature: efficace contro contagi ed elimina prima il virus

Le indagini del caso sono state affidate ai carabinieri che nella notte hanno fermato e ascoltato i ragazzini che ora rischiano una grave incriminazione. Anche il pm della procura di Brescia applicato alla procura minorile Maria Cristina Bonomo ha interrogato i due fratelli. Per i due è stato disposto l’arresto e il trasferimento nel carcere milanese Beccaria. Secondo le prime ricostruzioni ambedue i ragazzi hanno maneggiato la lama. L’aggressione si è consumata all’interno di una famiglia di Polaveno, nella provincia bresciana, descritta come una famiglia non problematica, con tutti i suoi membri senza precedenti con la giustizia. Ancora mistero sul movente dell’aggressione.