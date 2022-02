Meteo DOMANI lunedì 21 febbraio | maltempo generale

Nella giornata di domani lunedì previsioni meteo del 21 febbraio . Al nord cieli coperti con nebbie. Al centro addensamenti e rovesci. Al sud nubi sparse. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 21 febbraio.

Nord:

Al nord veloce transito di un disturbo nuvoloso su tutte le regioni con deboli piogge al mattino su basso Piemonte, aree appenniniche emiliane, Trentino alto-adige e restanti aree alpine dove saranno nevose al di sopra dei 1000 metri con quota neve in calo fino ai 500-600 metri. Seguiranno nel pomeriggio su tutte le aree ad eccezione di quelle alpine ampie schiarite e successive spesse velature in serata.

Centro e Sardegna:

Molte nubi con piogge e temporali ma in rapida traslazione verso sud con successivi ampi rasserenamenti a partire dalla toscana nel pomeriggio ed in serata su tutte le altre regioni ad esclusione dell’Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Ad un iniziale maltempo sul settore tirrenico peninsulare seguirà un generale peggioramento, meno accentuato su Sicilia e Puglia meridionale fino a termine giornata.

Temperature:

Minime in aumento su tutto l’arco alpino e Sardegna occidentale; stazionarie su Lazio, Campania e Basilicata ed in calo altrove. Massime in calo su triveneto, restante arco alpino, regioni tirreniche peninsulari e Sicilia; in aumento su resto del Piemonte, sulla Romagna, Marche ed Abruzzo; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Venti:

Forti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte su Sardegna ed arco alpino occidentale; in prevalenza moderati dai quadranti occidentali sul restante centro nord con raffiche di burrasca sul restante arco alpino ed in intensificazione nel pomeriggio lungo il settore costiero tirrenico e su quello adriatico centro meridionale.

Mari:

Da molto mosso ad agitato stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi ionio ed adriatico; molto mossi i restanti bacini.