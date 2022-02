Meteo OGGI martedì 22 febbraio | nuvole al sud

Nella giornata di OGGI martedì previsioni meteo del 22 febbraio . Al nord cieli prevalentemente sereni. Al centro bel tempo. Al sud nubi sparse. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 22 febbraio.

Nord:

Nuvolosità irregolare su alpi e prealpi con isolate nevicate fino metà giornata a quote non inferiori a 700 metri e in miglioramento pomeridiano con schiarite sempre maggiori; cielo sereno sul resto del nord.

Centro e Sardegna:

Variabile sulla Sardegna, con locali piogge al mattino sul settore occidentale e ampie schiarite pomeridiane; cielo prevalentemente sereno sul settore peninsulare.

Sud e Sicilia:

Poche nubi sulla Sicilia centro-meridionale; residua instabilità al mattino sul resto del sud con piogge e rovesci isolati o sparsi, anche temporaleschi sulla Puglia, in miglioramento pomeridiano da nord e con fenomeni in definitiva attenuazione serale.

Temperature:

Minime in generale diminuzione specie sul centro-sud peninsulare; massime in deciso calo su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria e in misura minore anche su Sicilia, est Emilia-romagna e restante centro-sud, in aumento su Valle d’aosta, alpi piemontesi, Veneto, Friuli-venezia giulia e settori ovest di Liguria ed Emilia-romagna.

Venti:

Ancora forti settentrionali con raffiche su arco alpino centro-occidentale, Sardegna, Sicilia e sud peninsulare, in lenta attenuazione in Sardegna, Campania e alpi centro-occidentali; moderati settentrionali altrove con ulteriori rinforzi su est Emilia-romagna, Marche e Abruzzo ma in generale lenta attenuazione.

Mari:

Molto agitati con moto ondoso in diminuzione mare e canale di Sardegna; agitati o localmente molto agitati tirreno centro meridionale e stretto di Sicilia con moto ondoso in diminuzione sul tirreno; da molto mossi ad agitati medio-basso adriatico e ionio con quest’ultimo anche localmente molto agitato in serata; da poco mosso a mosso l’alto adriatico, molto mossi mar ligure e alto tirreno con moto ondoso in diminuzione.