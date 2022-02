Meteo OGGI mercoledì 23 febbraio | cieli sereni

Nella giornata di OGGI mercoledì previsioni meteo del 23 febbraio . Al nord cieli prevalentemente sereni. Al centro bel tempo. Al sud cieli sereni. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 23 febbraio.

Nord:

Prevalenza di tempo stabile e ben soleggiato, salvo addensamenti anche consistenti che interesseranno i rilievi del triveneto, ma solo al mattino.

Centro e Sardegna:

Annuvolamenti bassi e stratiformi sulla Sardegna orientale, in successivo rapido dissolvimento con ampi rasserenamenti dalle prime ore pomeridiane; cielo limpido sul resto dell’isola e sulle regioni peninsulari.

Sud e Sicilia:

Cielo sereno o al più poco nuvoloso a parte qualche nube in più attesa al primo mattino tra bassa Calabria e Sicilia nordorientale.

Temperature:

Minime in aumento sulla catena alpina, prealpina e sull’appennino settentrionale; in calo sulle pianure di Lombardia e Veneto. Nord Sardegna, Campania centromeridionale, centro-nord Puglia, Calabra e Sicilia tirrenica; senza variazioni di rilievo sul resto d’italia: massime in flessione sulle zone pianeggianti venete; stazionarie su Piemonte sudoccidentale, ponente ligure, restante pianura padana centrorientale, coste orientali sarde, Toscana centromeridionale, ovest Umbria, Lazio centrosettentrionale, bassa Calabria e Sicilia; in aumento sul resto del paese.

Venti:

Ancora forti settentrionali con raffiche su bassa Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in lenta attenuazione serale; deboli da nord su zone alpine, al centro e sul Molise con residui rinforzi al mattino su quest’ultimo e soprattutto sui rilievi altoatesini; deboli di direzione variabile sul restante settentrione.

Mari:

Fino a molto agitato lo ionio, con moto ondoso in lenta attenuazione; agitato al mattino il mar di Sardegna, tendente a divenire molto mosso dal pomeriggio; da poco mossi a mossi il mar ligure, tirreno centrosettentrionale ed alto adriatico; da mossi a molto mossi i restanti bacini.