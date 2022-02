Bollettino coronavirus 21 febbraio: 24.408 contagi, 201 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 24.408 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 42.081. Le vittime sono invece 201 (ieri erano state 141).

Le Regioni

In Campania, 14 vittime in 48 ore

Sono 2.320 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 19.880 test esaminati. Il tasso di incidenza è all’11,67%, in discesa rispetto al 12,36 di ieri. Quattordici le vittime nelle ultime 48 ore, cui si aggiungono sette decessi registrati in ritardo dai giorni precedenti. Invariato il numero dei ricoveri in terapia intensiva (55), mentre quelli in degenza risalgono a quota 984 (+13).

In Emilia-Romagna circa duemila nuove casi e 13 morti

Sono poco più di duemila (2.111) i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di 12.550 tamponi. Si contano ancora 13 vittime, fra le quali un uomo di 60 anni morto nel Piacentino e una donna di 62 anni nel Ferrarese. Ancora in calo i casi attivi (46.923) con il 96,8% delle persone attualmente positive che sono a casa, perché asintomatiche o perché comunque non necessitano di cure particolare. Risale leggermente, invece, il numero dei ricoverati: in terapia intensiva ci sono infatti 100 pazienti, cinque in più di ieri, 51 dei quali non vaccinati. Negli altri reparti ci sono 1.757 ricoverati (+39).

In Piemonte 2.047 nuovi casi, 8 decessi

Sono 2.047 i nuovi casi di Covid in Piemonte, -45 i ricoverati, 8 i morti, nel bollettino di oggi dell’Unità di crisi della Regione. Il tasso di positività è del 6,3% sui 32.562 tamponi eseguiti, di cui 29.317 antigenici. In terapia intensiva un paziente in meno rispetto a ieri, il totale scende a 49; negli altri reparti -44, dato complessivo a 1.223. Con i 4.104 nuovi casi di guarigione il numero totale da inizio pandemia supera quota 900 mila, arrivando a 903.126, mentre i casi positivi accertati dal febbraio 2020 sono 968.465 e i morti 12.956. Le persone in isolamento domiciliare sono attualmente 51.141.

In Toscana 1.316 nuovi casi, 19 i decessi

I ricoverati sono 1.038 (27 in più rispetto a ieri), di cui 58 in terapia intensiva (1 in meno). In Toscana sono 1.316 i nuovi casi Covid (632 confermati con tampone molecolare e 684 da test rapido antigenico), che portano il totale a 838.315 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 782.994 (93,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.157 tamponi molecolari e 6.473 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,3% è risultato positivo. Sono invece 2.780 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 47,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 46.509, -3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.038 (27 in più rispetto a ieri), di cui 58 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 19 nuovi decessi: 6 uomini e 13 donne con un’età media di 79,5 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 1.316 nuovi positivi odierni è di 35 anni circa (33% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).