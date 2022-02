Farmacista chiede pin del bancomat per vendere farmaco per bimbo autistico

L’episodio è accaduto ad Afragola (Napoli). È stato necessario l’arrivo delle forze dell’ordine

Sono dovuti intervenire i carabinieri in una farmacia di Afragola, in provincia di Napoli. Come raccontano i genitori di Andrea, un bimbo autistico del posto, «per comprare la medicina al nostro bambino abbiamo dovuto chiamare i carabinieri», si legge in un post di denuncia. «Il farmacista pretendeva che gli dessimo il pin segreto del bancomat attraverso lo sportello e lo avrebbe digitato lui», scrive ancora il padre del piccolo.

Solamente quando sono arrivati i carabinieri, la coppia è riuscita ad acquistare il farmaco. La madre del bambino, spiega:«Il farmacista, al nostro rifiuto, non ci ha voluto vendere nulla. La richiesta che ci ha fatto il signore, ovvero di fornirgli il codice segreto è una cosa gravissima, e nonostante gli abbiamo detto che era una cosa illegale e che non gli avremmo dato alcun pin, ha continuato a essere addirittura spavaldo».

I genitori del piccolo chiosano spiegando l’epilogo della vicenda:«Abbiamo dovuto chiamare i carabinieri di Afragola che sono prontamente intervenuti e ci hanno fatto avere la medicina. Tutto questo non va bene, segnaleremo l’episodio alle autorità competenti».