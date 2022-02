In gita col figlio di 10 anni, docente stroncato da malore a 56 anni

Il dramma è occorso a Transacqua di Fiera di Primiero, in provincia di Trento. Crivellari era in vacanza col figlio di 10 anni

È morto a 56 anni Alberto Crivellari, docente di musica in una scuola media musicale di Padova. Il dramma è occorso sabato 19 febbraio, a Transacqua di Fiera di Primiero, in provincia di Trento. Crivellari era in gita col figlio di 10 anni per una giornata di relax, quando si è sentito male improvvisamente ed è morto. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per lui non c’è stato niente da fare.

Crivellari era di Piove di Sacco, e viveva a Padova dove lavorava come insegnante di musica in una scuola media. Diplomatosi giovanissimo al Conservatorio Pollini di Padova, aveva grande talento in quest’ambito, tant’è che fu ammesso al Conservatorio con dispensa ministeriale dopo le elementari.

Leggi anche:—>Indagati per corruzione, al telefono dicevano: «Meno male che c’è il Covid»

Sconvolta Piove di Sacco in cui era nato e cresciuto sino ai 20 anni. La famiglia del 56enne gestiva una storica farmacia poi ceduta.

Leggi anche:—>Antonio Di Fazio, esce di prigione il manager predatore sessuale: domiciliari e comunità per disintossicarsi

Crivellari ha cominciato a studiare pianoforte che era molto giovane, e debuttò in pubblico a 5 anni. Si diplomò a Padova, prese lauree a Venezia e a Parigi, e ha tenuto più di 500 concerti in tutto il mondo.I suoi concerti sono stati mandati in onda da radio e tv europee, americane e asiatiche.