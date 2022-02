Indagati per corruzione, al telefono dicevano “Meno male che c’è il Covid”

Corruzione a Sabaudia nell’organizzazione della Coppa del mondo di canottaggio, 16 indagati. La gara fu poi annullata per evitare i contagi

Corruzione e per di più incapacità nella gestione dell’evento. Sono finite indagate 16 persone, tra cui la sindaca di Sabaudia Giada Gervasi, in relazione al fallimento della Coppa del mondo di canottaggio che si doveva svolgere nella città laziale, poi annullata a causa del Covid.

“L’incapacità gestionale degli indagati, sommata all’attuazione del piano criminoso teso a favorire gli imprenditori piuttosto che l’interesse della collettività, sono stati determinanti che il campo di gara non venisse ultimato nel termine stabilito“, è quanto si legge nell’ordinanza emessa dal gip nei loro confronti. L’unica via per evitare che questo venisse reso pubblico era che le manifestazioni sportive venissero annullate per evitare il contagio dal virus.

“GRAZIE AL COVID”

E così è stato, ma purtroppo per loro il gip aveva predisposto che gli indagati fosse intercettati. “Grazie a Dio, grazie al coronavirus” dice uno degli indagati al telefono. Ecco come “gli indagati arrivarono persino a sperare in una diffusione del coronavirus che avrebbe così costretto l’autorità sportive all’annullamento delle manifestazioni sportive, compresa la Coppa del Mondo di canottaggio di Sabaudia, per poter così ‘coprire’ mediaticamente quello che altrimenti sarebbe stato un clamoroso fallimento organizzativo”.