Minaccia l’ex moglie e poi chiede di farsi arrestare:«Sennò l’ammazzo»

Ha minacciato più volte l’ex moglie, poi ha chiesto di essere messo in manette altrimenti l’avrebbe assassinata. È accaduto a Scandiano (Reggio Emilia)

Un uomo di 50 anni ha minacciato più volte di morte la sua ex moglie, poi ha chiesto di farsi arrestare altrimenti l’avrebbe uccisa. È accaduto a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo è accusato di stalking nei confronti della ex. Ad avvertire i carabinieri è stata proprio la donna, spiegando che l’ex marito era andato sotto casa sua, insultandola e minacciandola di ucciderla, tagliarle la gola, la testa.

Quando i militari lo hanno trovato, l’uomo ha continuato a minacciare la ex anche in caserma e ha persino chiesto ai carabinieri di essere arrestato, altrimenti l’avrebbe uccisa. L’uomo avrebbe gridato:«Se non mi arrestate ora, lo farete quando l’ho uccisa».

Così è dunque stato: i militari lo hanno arrestato per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Ora si procederà con gli approfondimenti del caso, per permettere al magistrato di accertare le responsabilità dell’indagato.

Dalle prime verifiche eseguite, è venuto fuori che la vittima aveva già denunciato l’ex marito, divenuto alquanto aggressivo una volta finito il loro matrimonio e nella fase di separazione.